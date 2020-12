Premios para as autoras des tres microrrelatos en Vimianzo

Vimianzo. O Concello de Vimianzo fixo entrega este mércores dos premios ás gañadoras do Concurso de Microrrelatos contra a violencia de xénero, convocado con motivo dos actos do 25-N.

O primeiro premio, consistente nunha estancia dunha noite para dúas persoas, foi para Estefanía Martínez, con Vidas perdidas e o segundo, dotado cunha cea ou xantar tamén para dúas persoas, conseguiuno Carmen Toba, con Reminiscencias. Pola súa banda, Lorena Cernadas fíxose acreedora do terceiro galardón con Amencer, e recibiu unha bolsa de produtos.

Ao acto, celebrado no salón de plenos do concello, acudiron a alcaldesa, Mónica Rodríguez; a concelleira de Cultura, Rosa Blanco, e a edila de Benestar Social, María José Pose, ademais das persoas que integraban o xurado desta primeira edición do certame. J. M. R.