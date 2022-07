Presentan en León un libro que afonda na figura do cura laxense Juan Antonio Posse

O profesor e historiador vimiancés Xosé Mª Lema desprazarase este venres, día 1 de xullo, á cidade de San Andrés del Rabanedo (León) para asistir á presentación do libro El infraescrito. Andanzas del cura Juan Antonio Posse en el San Andrés del siglo XIX, do que é autora a leonesa Paloma Fernández Oliver, quen lle pedíu que prologase a súa obra.

Paloma Fernández descubriu as memorias do cura Posse hai un par de anos cando estaba investigando a xenealoxía da súa familia nos arquivos oficiais e eclesiásticos. Pola internet soubo das publicacións de Xosé Mª Lema sobre o sacerdote, natural de Soesto-Laxe (1766) e púxose en contacto con el.

Entusiasmada polo relato da autobiografía do chamado cura liberal -máis ben colectivista-, defensor da primeira das constitucións españolas (a de 1812), Paloma púxose a investigar todo o relativo á vida do clérigo na última das súas parroquias, a de San Andrés, da que foi reitor de 1807 á data da súa morte (1854). “Conseguiu datos interesantes, como as respectivas descendencias dos sobriños -Tomás e Tomasa- que Posse levara consigo para o daquela reino de León”, sinala Lema Suárez.

O acto de presentación terá lugar na Casa Consistorial de San Andrés e será presidido pola alcaldesa, María del Camino Cabañas Rodríguez (PSOE). San Andrés del Rabanedo, antano un arrabaldo de León, é hoxe a terceira cidade da provincia, con 30.000 habitantes, tras a capital e Ponferrada. Está situada no Camiño de Santiago en dirección a Galicia, e no seu escudo ten dúas vieiras xacobeas. Non lonxe queda o santuario de La Virgen del Camino.

O libro ía presentarse nas pasadas festas do Corpus (17-19 de xuño), pero “a alcaldesa preferiu atrasar a presentación para darlle realce especial para que non quedase como un acto máis das festas”, sinalou Xosé María Lema. “Para calibrar a importancia que se lle está dando a esta obra cómpre engadir que a autora foi a pregoeira escollida para estas festas”, engadiu.