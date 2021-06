O salón de actos do voluntariado do Concello de Muxía acollerá o vindeiro sábado, 5 de xuño ás 19:00 horas, a presentación da obra Lugar de incendios. Este acto quedou adiado o pasado mes e agora retómase para poñer en escena o libro-cd realizado por Paco Souto e Serxio Moreira, e que conta coa participación de Emma Abella e Rosalía Fernández Rial. As prazas serán limitadas ata completar aforo e haberá que cumprir con todas as medidas hixiénico-sanitarias.