Primavera en familia con marionetas, maxia, teatro e música en Vimianzo

Terra de Soneira. O Concello de Vimianzo convida a gozar dunha Primavera en familia cunha programación cultural deseñada para público infantil que se desenvolverá no Auditorio municipal ata o mes de maio. Serán seis espectáculos de maxia, títeres, teatro e música. A programación arrincará o xoves, 23 de febreiro, con Contos nunha roda de Tarabelos, unha función destinada exclusivamente aos centros de ensino, que servirá para conmemorar o Día de Rosalía coa rapazada.

O domingo, 19 de marzo, será a quenda do Mago Paco, quen achegará ás familias a súa divertida e participativa Ledicias 2.0. Xa no mes de abril, o domingo 2, Títeres Brincadeira e Carmen Domech concienciarán aos nenos e nenas fronte á violencia de xénero coa historia A carteira de Augasclaras. O día 16 terá un enfoque máis social con Hugo, de Os Náufragos Teatro, un espectáculo que pretende sensibilizar e dar visibilidade ao trastorno de espectro autista (TEA). A entrada terá un custo de 2 euros e o recadado será doado á Asociación Galega de Asperger.

A compañía local Osoldeoutono, liderada pola artista Soraya Lema, estreará o día 30 Historia dunha nena namorada do mar. O ciclo pecharase o 6 de maio co musical Hablemos de Bruno, de Pares-Nones Producciones. Un tributo á película Encanto. A cita será ás 17:00 horas.

As entradas son de balde con reserva ata completar aforo, a excepción de Hugo que terá un custo de 2 horas e o musical Encanto, que será a 12 euros, sen incluír gastos de xestión. A reserva de entradas pódese facer en woutick.es e na billeteira da casa da cultura de luns a venres de 9.30 a 14.00 horas. A billeteira abre 1 hora antes do inicio do espectáculo.

Unha programación que foi presentada pola alcaldesa, Mónica Rodríguez; a concelleira de Cultura, Rosa Blanco, e a técnica de Cultura, Nieves Lema. A rexedora sinalou que “é un orgullo poder manter viva a nosa cultura cunha carteleira tan variada”.