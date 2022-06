Primeiro camiño activo e de loita contra o cancro polas rúas de Cee e Brens

Máis de medio cento de persoas participaron este sábado na primeira camiñata do programa Poñémonos en marcha cos camiños activos de Cee e pola loita contra o cancro, promovido polo Servizo de Deportes do Concello ceense, que dirixe o técnico Manuel Calo. Foi unha camiñata circular de 8 quilómetros, con saída e chegada no paseo marítimo, que discorreu ata Brens.

Coa organización deste tipo de actividades, o Concello pretende promocionar entre a veciñanza os diferentes itinerarios que transcorren por rúas, estradas e camiños da vila, así como fomentar a práctica libre de actividade física dun xeito regular para así xerar hábitos saudables que contribúan a mellorar o estado físico, mental e afectivo.

No punto de saída, a Agrupación Local de AECC de Cee instalou un posto para a venda de camisetas, anoracs e mochilas para axudar así á loita coa o cancro. Así mesmo estiveron presentes, ao longo de todo o traxecto, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil velando por seguridade da marcha.

A próxima camiñata está prevista para o sábado 18 de xuño (Cee-Toba 8 km) e o prazo de inscrición estará aberto ata o mércores 15 de xuño na oficina do Servizo de Deportes Municipal, no email deportes@cee.gal, ou ben no teléfono 981 745100 (extensión nº 9).