Primeiro ciclo de cinema e unha estrea na Semana Santa da vila ceense

Cee. Este ano a Semana Santa será distinta en Cee, xa que o Concello preparou un amplo programa de actividades no que destaca un ciclo de cinema no que estarán representadas as catro finalistas na categoría de Mellor Longametraxe da última edición dos Premios Mestre Mateo. Ademais, o ciclo inclúe a estrea da curtametraxe O que tiras ao mar, unha produción do propio Concello ceense co apoio da A. C. Alexandre Bóveda.

Un filme “feito en Cee e por xente ceense maioritariamente”, afiman a alcaldesa, Margarita Lamela, e o concelleiro de Cultura, Juan Manuel Buiturón. O guión e dirección corren a cargo do cabanés Federico Rioboo, e Toño Casais, Serxio Domínguez, Isabel Vallejo, Nerea García, Saray Pérez, Mauricio Abejión, Yolanda G. Leal e Moncho Iglesias conforman o elenco de actores.

O ciclo inclúe A illa das mentiras (31 de marzo), Ons (1 de abril), Arima (venres, día 2); Lúa vermella (sábado 3) e O que tiras ao mar (domingo 4). Todos os pases serán ás 20.00 horas no Auditorio Baldomero Cores. A entrada é gratuíta, pero é necesario facer reserva previa.

O programa cultural bota a andar o venres, día 27, coa presentación da obra 32 m2 a cargo de Butaca Zero. Contempla ademais a celebración do Campionato de España de Caribean Show Dance (o domingo 28) e un curso de mecánica e afinación do acordeón impartido pola luthier francesa Stéphanie Simón. Os interesados deben inscribirse chamando a Fernando Fraga (609 831 651). J. M. R.