Primeiros pasos para profesionalizar o sector do turismo da Costa da Morte

A nova directiva da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM) celebrou a súa primeira xuntanza este martes na Casa da Cultura de Vimianzo, na que poideron coñecer a primeira proposta para profesionalizar o sector da man de Marta Rodriguez e Manuel Carneiro, da asesoría técnica Atlante.

Na reunión tamén se fixo balance de asociados. “Agora somos 80 socios, 65 ao corrente de pago. Máis de 50 empresas están interesadas e moitas delas xa están xestionado o seu ingreso. Cifra que aínda consideramos insuficiente se queremos a unión e profesionalización do colectivo”, afirmou o presidente de APTCM, Pepe Formoso.

Tamén disertaron sobre a desestacionalización e as fórmulas e recursos existentes para poder atraer máis visitantes nas tempadas de outono, inverno e primavera, e coinciden coas múltiples oportunidades que pretende valorizar Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT), o ente coordinador do xeodestino.

A CMAT está a apotar polo turismo familiar, o destino Starlight, o megalitismo, a xeoloxía (Penedos de Pasarela e Traba e o monte Pindo), a ornitoloxia, os temporais, o surf, o buceo, a pesca, o avistamento de cetáceos, a vela, o sendeirismo, os paseos ecuestres, a BTT, o outono e os cogumelos, a primavera (xestas e toxos), o Camiño de Santiago, o Camiño dos Faros, a fotografía, os hórreos, a natureza, a gastronomía, o patrimonio subacuático, os museos, o último Solpor da Europa atlántica, o autocaravanismo, as praias, os faros, o románico, a arquitectura moderna, os pazos, as feiras, as festas e xornadas gastronómicas e os grandes recursos literarios ao redor de autores como Eduardo Pondal ou o Batallón Literario da Costa da Morte. “Todos eles son exemplo do que temos é do que podemos poñer en valor”, recalcou Formoso.

As empresas que estén interesadas en presentar presupostos, tanto para a asesoría técnica como para facerse socias, poden contactar coa asociación a través do e-mail aptcmcostadamorte@gmail.com ou chamando ao 639 54 60 11 (Pepe Formoso).