Primero orzamento desta lexislatura para Vimianzo

VIMIANZO. A Corporación vimiancesa aprobou un novo orzamento municipal por valor de 5,9 millóns de euros que, segundo a alcaldesa, Mónica Rodríguez, é “realista e adaptado ás necesidades das veciñas e veciñas do municipio”. É o primeiro que se aproba nesta lexislatura, xa que as contas estaban prorrogadas desde 2019. A voceira de Adiante Vimianzo, Marta Rey, solicitou “deixar sobre a mesa” a aprobación por entender que “non contaban coa documentación suficiente para analizar e saber si estes orzamentos son reais”, referíndose como “cheque en branco” a un documento “totalmente transparente, amparado con informes de Secretaría e Intervención”, replicou a rexedora. Tamén se aprobou un incremento de 108.298,70 € no POS Social para o Servizo de Axuda no Fogar, dado o aumento do prezo/hora e das persoas usuarias do servizo. Os edís avalaron tamén o Plan Único, do cal destinarán 309.424 a gastos ordinarios e 175.471 € a obras. M. L.