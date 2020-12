Programa pioneiro da UCA de Carballo para dispensar a metadona aos domicilios

Carballo. A Unidade de Condutas Adictivas (UCA) de Carballo está a traballar cun protocolo de dispensación domiciliaria de metadona co obxectivo de evitar que os pacientes que deban permanecer confinados nos seus domicilios por COVID ou por ser contactos estreitos dun positivo de coronavirus vexan interrompido o seu tratamento.

Grazas a esta iniciativa, pioneira en Galicia, e á colaboración tanto dos centros de saúde coma dos concellos, pacientes de toda a Costa da Morte poden seguir recibindo o seu tratamento con derivados opiáceos e outros psicofármacos que antes se lles dispensaba na propia UCA.

Despois dunha experiencia piloto en Carballo, na que colaboraron tanto a Concellaría de Igualdade, Benestar e Sanidade coma o Servizo Municipal de Protección Civil, no mes de setembro iniciouse unha rolda de contactos co persoal técnico e os responsables políticos dos servizos sociais dos outros 14 concellos da área de influencia da UCA para solicitar a súa colaboración e establecer as pautas de funcionamento do protocolo. “A implicación foi absoluta”, destaca a directora da UCA, Lourdes Suárez, de xeito que dende o primeiro momento creouse unha rede formada por persoal de Servizos Sociais, Protección Civil, Policía Local e mesmo responsables políticos que, cando non é posible que o faga unha persoa da familia do/a paciente, encárganse da recollida do tratamento no centro de saúde de referencia e da súa entrega no domicilio.

Agás que a situación clínica non o faga aconsellable, o/a paciente recibe o tratamento correspondente a todo o confinamento. Dende a UCA, en coordinación do persoal médico de atención primaria, realízase un seguimento da evolución do/a paciente durante o tempo que debe permanecer illado/a no seu domicilio.

Adaptación á situación de emerxencia

A Unidade de Condutas Adictivas foi un dos servizos esenciais que permaneceu en activo durante o estado de alarma, e, dado que xa contaba con material de protección sanitaria adquirido dende antes da declaración, foi posible traballar con relativa normalidade dende o primeiro momento. “A unidade sempre estivo aberta, traballamos todos os profesionais, nalgúns momentos por quendas, pero os pacientes foron atendidos en todo momento”, subliña a directora da UCA.

Ademais da utilización de máscaras ou hidroxel dende o primeiro momento, o Concello de Carballo instalou mamparas nas zonas de atención ao público ou lavamáns nos despachos, ademais de encargarse da limpeza e desinfección. A nivel asistencial foron adaptándose as consultas á evolución da pandemia ata recuperar practicamente a normalidade.

Nestes momentos, o consumo de cocaína, a ludomanía e a dependencia alcohólica destacan entre os novos pacientes, que son derivados polos seus médicos de familia e as unidades de saúde mental de Carballo e Cee, pero na UCA trátanse todo tipo de adiccións. As persoas que precisen información concreta poden dirixirse á Unidade de Condutas Adictivas, situada na Praza do Médico Eduardo Mariño (antigo ambulatorio, xunto ao centro de saúde de Carballo) previa cita no teléfono 981 756 275.