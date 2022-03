Programan a sexta edición de Baio ten a pelota para o vindeiro mes de maio

Este ano volverá con forza a campaña Baio ten a pelota, que chegará a súa sexta edición entre o 6 e o 8 de maio, despois de dous anos sen celebrarse debido á pandemia. Dende a Asociación de Empresarios Comarca de Soneira, que preside Tatiana Rellán, convocan aos comercios e hostaleiros que estén interesados en participar a unha reunión que se celebrará o luns 4 de abril, ás 21.15 horas, no local do colectivo sito no polígono do Allo.

Unha iniciativa que en edicións pasadas congregou a persoas de toda a Costa da Morte. “Moitos pregúntase porque tivo e ten tanta fama unha pelota amarela en Baio. E a resposta é pola combinación explosiva de comercio e hostalaría”, afirma a presidenta de Comarca de Soneira.

Será unha fin de semana cunha ruta de tapas especial, descontos nas tendas, artesanía, actividades infantís e moitisima diversión. Os que acudan a Baio deben saber que “sempre atoparán algo que lles guste, teñan a idade que teñan, para pequenos e para maiores".