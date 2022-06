Prospeccións en Brandomil para delimitar o xacemento romano de Pedra do Altar

Despois da limpeza e acondicionamento a semana pasada dos case 15.000 metros cadrados de terreo en Pedra do Altar, en Brandomil (Zas), a empresa catalana SOT Prospecció Arqueológica executa os traballos de prospección mediante xeorradar coa finalidade de delimitar o xacemento romano localizado nestas parcelas propiedade da Fundación Brandomil.

Despois do interese xerado o ano pasado durante as prospeccións arqueolóxicas, no que se localizou unha vía romana e estruturas acoradas á mesma, a nova fase da intervención arqueolóxica, que comezaba a semana pasada, ten o obxectivo de delimitar a extensión do xacemento romano neste terreo. Durante o traballo de limpeza e baixo control arqueolóxico xa se localizaron materiais romanos en superficie como tégulas do tellado das casas, algunha pedra con marcas e, sobre un recheo da vía e unha moeda datada do ano 1877 do rei Alfonso XII. Este achado confirmaría o uso diacrónico deste camiño.

Nas vindeiras semanas, os arqueólogos contratados pola Fundación Brandomil, e baixo a dirección de Lino Gorgoso, terán os resultados para propoñer as escavacións arqueolóxicas.