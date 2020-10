Comezaron as obras do futuro centro social e cultural de Os Muíños

Muxía. O núcleo muxián de Os Muíños contará en breve cun centro sociocultural, logo de que esta semana comezasen as obras de acondicionamento do inmoble.

Contará con catro aulas multifuncionais, xa que está previsto que se desenvolvan no seu interior actos culturais que terán como principais protagonistas ás asociacións locais, como a de palilleiras de Moraime. Tamén disporá dunha sala de xogos infantís.

O edificio será equipado con aseos adaptados para persoas con mobilidade reducida, cumplindo así cos parámetros esixidos nos edificios públicos, e na súa contorna está previsto construír unha zona axardinada dotada de mobiliario de descanso.

O alcalde, Iago Toba, e o concelleiro de Obras, Javier Romar, quixeron destacar “o que supón esta intervención non só para Os Muíños, senón tamén para todo o tecido asociativo de Muxía, que contará cun novo lugar de reunión no que poder desempeñar as tarefas diarias”.

Será, segundo engadiu o rexedor muxián, “un lugar de convivencia no que se fusionarán a cultura e a tradición, en virtude da mellora nas conexións do tecido asociativo”.

ESTRADA AC-440. Pola súa banda, a Xunta vén de iniciar as obras de mellora do firme na estrada autonómica AC-440, ao seu paso polo concello de Muxía. O investimento supera os 48.000 euros, e o prazo de execución dos traballos é dun mes. m. r. l.