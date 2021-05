Proxectada unha Casa do Maior en Cee

Unha cooperativa integrada por mulleres ten en proxecto a creación dunha Casa do Maior, que se ubicará nun local cedido polo Concello de Cee no lugar de Cabaleriza, que se adaptará e acondicionará por parte das promotoras. A iniciativa está á espera da concesión dunha subvención por parte da Xunta de Galicia, a cal xa solicitaron no 2020 pero a convocatoria non foi resolta e este ano volverán a pedila.

Dende o goberno local, que preside Margarita Lamela, consideran que estes servizos “constituen unha oportunidade para atender aos maiores do rural dun xeito máis persoal e individualizado, xa que só dispoñen de praza para cinco usuarios. É unha aposta por outro tipo de coidado, dirixido as persoas que teñan concedido un grao I ou II de dependencia, que permite aos usuarios pasar o día na Casa do Maior mellorando así a súa calidade de vida”. Por iso, estudan a posibilidade solicitar novos espazos deste tipo en próximas convocatorias.