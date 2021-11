Proxectan a mellora do vial de Bermún a Cee

Cee. A Deputación da Coruña financiará as obras de mellora da seguridade vial do último tramo da estrada DP 2303 Bermún -Cee (do PK 10+600 ao PK 12+200), que incluirán a construción de novas beirarrrúas e a renovación das existentes, así como a construción dunha rotonda na conexión coa estrada de Lires para eliminar un cruce perigoso e contribuír a reducir a velocidade do tráfico.

Así o anunciaron o presidente da Deputación, Valentín González, e a alcaldesa de Cee, Margarita Lamela. Acordaron que o investimento se leve a cabo en 2022 en base a un proxecto que se está redactando e que ambos esperan presentar no mes de xaneiro.

González Formoso destacou que a intensidade de circulación que rexistra o vial (unha media de 3.220 vehículos ao día, segundo os datos do servizo de Vías e Obras), a cercanía de vivendas no entorno e a perigosidade do cruce coa estrada de Lires fan necesaria a actuación reclamada pola alcaldesa, que suporá unha importante mellora da seguridade na zona.

Pola súa banda, a alcaldesa, Margarita Lamela, agradeceu ao presidente e ao deputado de Vías e Obras, José Manuel Pequeño, co que visitou a zona acompañado dos enxeñeiros, “entendan e apoien a necesidade desta actuación para mellorar a seguridade dos veciños e reducir a velocidade nunha travesía que rexistra un volumen de tráfico importante, xa que conecta Cee e Muxía”.

As obras consistirán na renovación das beirarrúas e sendas existentes que actualmente presentan un estado moi deteriorado, ao mesmo tempo gañaranse ancho das mesmas para cumprir cos anchos mínimos que esixe a normativa de accesibilidade, sendo de 2 m o novo ancho das beirarrúas renovadas, renovación que se fará en formigón coloreado e fratasado.

Rotonda e beirarrúas

Ademais da necesaria renovación anterior continuarase a senda ata o cruce coa estrada autonómica AC – 552, o que supón a construción dun novo tramo de senda de 584 m para mellorar a seguridade dos peóns que actualmente víanse obrigados a camiñar por un arcén estreito. Da mesma forma e pola zona norte, e dicir, saíndo de Bermún cara Muxía, tamén se completa o itinerario peonil ata as últimas vivendas do núcleo de Bermún, por ambos lados da vía, 300 m de novas beirarrúas a ambos lados, que de novo aumentaran a seguridade dos peóns.

O calmado do tráfico realizarase coa construción dunha nova rotonda no cruce coa estrada Lires (DP 2301) ao carón da escola de Pereiriña. Esta nova rotonda regulará o trafico deste cruce, e provocará unha diminución importante da velocidade dos vehículos ao seu paso pola travesía de Bermún. Terá un diámetro exterior de 28 m, sendo de 12 m o diámetro interior da mesma.

As obras suporán un investimento aproximado de 600.000 €, actuándose nun tramo total entre renovación e novas construcións de 1,6 km.