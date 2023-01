Benjamín Queiro será o novo candidato do BNG a alcaldía de Vimianzo

Vimianzo. O BNG presentou a Benjamín Queiro Pérez como candidato ás vindeiras eleccións municipais en Vimianzo. Milita no partido desde 1994 e formou parte da candidatura que proporcionou aos nacionalistas a súa primeira maioría absoluta no municipio, no ano 2015.

Arroupado polo deputado Daniel Pérez, o responsable comarcal do BNG, Xurxo Rodríguez, e compañeiros do grupo local, Benjamín Queiro afirmou que se presenta “coas ganas e ilusión de traballar polo meu concello, por todas e cada unha das 14 parroquias”. Sinalou que lle xera “moita impotencia ver como a alcaldesa, Mónica Rodríguez, pasou estes catro anos paseando polo concello en constante campaña electoral, cunha continua imaxe de autobombo en prensa e redes sociais, en vez de estar loitando polos intereses da xente, polo tecido empresarial ou por mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza”.

Para Queiro é fundamental que desde a alcaldía “se creen iniciativas serias e eficaces, que saiban aproveitar o potencial que ten o noso concello para xerar emprego e asentar poboación en todas as parroquias”. Di que o parque empresarial, “paralizado estes catro anos, ten que ser o motor económico”. M. L.