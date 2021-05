Radio Aguia dará voz á comunidade educativa do instituto de Camariñas

Coincidindo cos actos de celebración do Día de Europa, o IESP Pedra da Aguia, de Camariñas, inaugurou este venres a radio escolar, “un proxecto profundamente ansiado polo centro e que puido saír adiante grazas a implicación de toda a comunidade educativa”, afirman. Radio Aguia será o nome desta canle, que foi elixido democraticamente entre todo o profesorado e alumnado do centro. O acto estivo presidido pola alcaldesa, Sandra Ínsua, e o xornalista de Radio Nordés, Fran Hermida, probou in situ as instalacións emitindo en directo o seu programa, no que participou como convidado o eurodeputado Adrián Vázquez Lázara, do grupo Renovar Europa, quen fixo fincapé na importancia da xuventude no futuro de Europa.

A rexedora destacou a relevancia de ter unha voz propia en Camariñas, e a directora, Mariví Mouzo, e o xefe de estudos, Jacobo Santos, explicaron máis polo miúdo por que o IESP Pedra da Aguia é un referente en Galicia a nivel europeo, onde na última década practicamente todas as promocións de alumnos beneficiáronse dalgunha viaxe ás institucións comunitarias. Tamén houbo tempo para que os alumnos Laura Sar e Andrés Parga, valoraran o que supón Europa para eles e a importancia de ter unha radio para traballar con ela. Un aliciente

máis. O broche final foi para Conchi Iglesias, directora de casting do película SICA, que busca mozos para esta produción que está ambientada na Costa da Morte.

Ao longo do día, no IESP Pedra da Aguia celebraron unha serie de actividades que estiveron preparando toda a semana para conmemorar o Día de Europa. O alumnado escenificou a conexión entre Camariñas e a Unión Europea realizando unha gran cantidade de carteis que encheron todo o espazo da entrada. Igualmente, airearon todas as bandeiras dos países comunitarios facendo unha coreografía en patíns. Aproveitouse tamén a ocasión para homenaxear ao alumno Andrés Parga, recente campión de España de bailes caribeños. Con tal motivo, o resto dos seus compañeiros bailaron ao unísono e con mito ritmo o hit Gerusalema. A celebración continuou coa interpretación por parte de alumnos de 2º da ESO de dúas cancións populares da terra, como recordatorio de que as linguas minoritarias tamén deben ter voz en Europa.