Recaban o apoio da Fegamp para evitar o peche de oficinas bancarias en A Baña, Vimianzo e Zas

O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, comprometeuse nunha reunión coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e os seus homólogos de Zas, Manuel Muíño, e da Baña, José Antonio Pereira, a impulsar unha enquisa entre os concellos para analizar como lles está afectando a concentración de oficinas bancarias logo de constatar que están abandonando maioritariamente os núcleos rurais deixando sen servizo á súa poboación.

Entenden o peche, previsto para o 8 de setembro e que afecta directamente a unhas 10.000 persoas, como “un total abandono do rural por parte dunha entidade que se debe, en gran medida, a esta poboación, xa que está fundada en Galicia e o territorio está conformado caracteristicamente de xeito disperso abondando precisamente os núcleos rurais”. É por iso que os alcaldes consideran “unha contrariedade” ir en contra do propio espírito do que sempre presumiu Abanca de estar ao carón das persoas cando van deixar abandonados e abandonadas a moitas veciñas e veciños que “levan toda a vida confiando a súa economía á entidade”, apuntan.

Alberto Varela, presidente da Fegamp, compartiu cos rexedores a constatación por parte da federación dun aumento da inquedanza entre os concellos nos últimos meses ante unha política financieira de peches e recortes horarios que provoca dificultades na veciñanza para acceder a un servizo esencial, ademais de influír negativamente no futuro das localidaes. Compromteuse, xa que logo, a facer un mapa da situación actual e unha retrospectiva do último ano, “xa que nos últimos meses os avisos de peche estanse a intensificar e producir de forma súbita sen ningún tipo de consenso cos consistorios”.

Ao remate da reunión, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, quixo remarcar “que non é unha problemática exclusiva dos nosos municipios, senón que afecta a toda a comunidade galega. Son moitas as persoas afectadas e non podemos permitir que a situación siga adiante. Temos que conxuntarnos para reverter a situación”, declarou.

O alcalde da Baña, José Antonio Pereira, destacou que desta reunión saíse a iniciativa conxunta de enviar un comunicado a todos os concellos de Galicia para coñecer con exactitude cantas sucursais pecharon e cantos municipios e veciños se viron prexudicados. “Desde hai un ano, o número de localidades afectadas por estes peches non para de aumentar. É inadmisible que cada día se deixe o rural con menos servizos mentres se venden iniciativas para a súa revitalización”. O caso da Baña é, ao seu xuízo, “inxustificable. Cónstanos que a oficina é rendible para Abanca. Hai uns oito meses tivo unha remodelación, o local físico é propiedade do banco e o persoal vai ser trasladado ao concello limítrofe. Todo isto desconcértanos, non ten ningún sentido”.

Pola súa banda, Manuel Muíño, alcalde de Zas, sinalou que “unha vez que saibamos cantos concellos hai afectados por estes peches coñeceremos a magnitude deste problema que afecta a toda Galicia. Hai miles de galegos e galegas afectadas por esta folla de ruta que seguro que non se detén aquí, senón que entre os plans de Abanca está seguir pechando entidades e diminuir así os servizos que se lle prestan á veciñanza”, indicou.