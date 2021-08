Recepción en Camariñas aos tripulantes do patrulleiro da Armada ‘Tabarca’

O Museo do Encaixe acolleu o acto de recepción oficial aos tripulantes do patrulleiro da Armada Tabarca, que estará toda a fin de semana atracado no porto de Camariñas para a súa participación nos actos de baixada da Virxe do Monte.

No encontro participaron a alcaldesa, Sandra Insua; o capitán de Fragata e comandante naval da Coruña e Ferrol, Jose Manuel Faraldo Sordo; e o tenente de Navío e comandante do patrulleiro Tabarca, Eduardo Maria Delgado Franco. Os tripulantes da nave non puideron saír do barco polo protocolo COVID.

Sandra Insua destacou a importante labor que fai diariamente o patrulleiro “que se encarga da vixilancia marítima e pesqueira para protexer os nosos intereses” e lembrou que participou “durante a crise do Prestige, dando apoio loxístico aos equipos de buzos desprazados para eliminar os restos de chapapote”.

Este sábado, día 28, haberá unha misa na capela da Virxe do Monte e eles desde o mar van a renderlle homenaxe xunto cos barcos de Camariñas que queiran. O domingo, na baixada da Virxe, os mariñeiros non poden participar pero si o farán, coa xente do pobo, o capitán e o tenente.