Recepción en Cee a Xiana Lago e Elian Numa López

COSTA DA MORTE. O salón de plenos do Concello de Cee, acolleu onte a recepción aos xoves atleta locais Xiana Lago e Elian Numa, por parte da alcaldesa, Margarita Lamela, e o concelleiro de Deportes, Juanma Buiturón. Ademais das felicitacións polos resultados obtidos, a rexedora entregoulles como agasallo unha reproducción do instituto Fernando Blanco, ao tempo que lles desexou “moita sorte” nas próximas competicións. Hai que lembrar que o pasado día 13, en Barcelona, a xove atleta ceense Xiana Lago proclamouse subcampeona de España sub 18 en lanzamento de peso, despois de acadar o título de campiona de Galicia semanas antes. Pola súa banda, Elian Numa, obtivo o pasado día 14 a medalla de ouro na proba de 1.500 metros no XXXVI Campionato Galego Absoluto de pista celebrado na cidade de Ourense. Sinalar que o pasado ano proclamarase subcampión de España na proba de 800 metros. Ambos atletas seguen sumando éxitos. J. M.