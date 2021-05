Reforzo de informadores turísticos en Camariñas, Muxía e Vimianzo

Costa da Morte. O alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego Camiño ao emprego, na especialidade de promoción turística local e información ao visitante, comeza esta semana o traballo de atención ao público nos respectivos puntos de información turística de Muxía, Camariñas e Vimianzo, que abrirán as súas portas o vindeiro venres, 28 de maio. En Muxía, a oficina de turismo recibirá aos viaxeiros todos os xoves e venres de 12.00 a 15.00 horas; na vila de Camariñas, de 11.00 a 14.00 no Museo do Encaixe e no Museo Man de Camelle, e en Vimianzo abrirá o Centro de Interpretación Encoro da Fervenza, en Orbellido, todos os venres dende o mediodía ata as tres da tarde.

O alumnado-traballador anima, non só aos turistas, senón tamén a toda a poboación interesada, a visitar estas instalacións para coñecer o traballo realizado. Así mesmo está previsto que organicen diferentes actividades nos tres municipios de cara á tempada estival. J. M.