Renovación integral de dúas rúas, aparcadoiros e servizos en Camariñas

Camariñas. A Corporación de Camariñas debaterá este venres a proposta do goberno local (PSOE) de aprobación do proxecto de reurbanización das rúas Ramón Noguera e Irmáns Fernández así como a solicitude á Deputación da Coruña dunha subvención nominativa para financiar as obras, que foron valoradas en 128.000 euros.

Os traballos a executar centraranse na pavimentación das rúas citadas. Para isto, aplicarase un novo firme de formigón armado na rúa Ramón Noguera e de aglomerado asfáltico en Irmáns Fernández, material que tamén se usará para o entronque coa Avenida da Coruña.

Previamente á pavimentación procederase á execución dunha rede de saneamento de augas fecais con bombeo co obxectivo de canalizalas á rede xeral que conduce á estación depuradora, evitando así que se produzan vertidos ao mar. Paralelamente, instalarase outra rede para a recollida e evacuación de augas pluviais.

O proxecto contempla tamén a ordenación do encontro destas dúas rúas coa Avenida da Coruña. Para facilitar a mobilidade habilitarase un paso peonil de pedra granítica que conectará a Avenida da Coruña coas rúas a través da illa existente, na que se renovará a zona verde, instalarase unha luminaria e tamén unha baranda. Ademais, reordenaranse as prazas de aparcadoiro en toda a zona.

Na sesión plenaria tamén se abordará a aprobación definitiva do Estudo de Detalle para reaxuste de aliñacións no cuarteirón existente entre a rúa da Rampa e o Paseo Marítimo de Camelle, así como a adhesión ao convenio entre a Xunta e a Fegamp para a tramitación dos procedementos sancionadores por incumprimento das medidas adoptadas pola COVID.

VIMIANZO. Pola súa banda, o pleno da Deputación da Coruña, dará luz este venres ao proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada DP 9203, que une os núcleos de Caxadas e Baíñas, no municipio de Vimianzo. O departamento de Vías e Obras, que dirixe José Manuel Pequeño, deseñou unha intervención que contempla a ampliación e mellora do trazado do referido vial, que conecta a capital de Soneira coa estrada que leva a Santiago. J. M. RAMOS