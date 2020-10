Renovada integralmente a vía que vertebra a Ponte do Porto

UNHA DAS CLAVES do proxecto acometido na Ponte do Porto, e no que se vai executar na estrada de Leis en Muxía, é que nos dous casos se lle outorga o protagonismo que se merecen os peóns que, até fai pouco tempo, eran os grandes olvidados á hora de deseñar as estradas. Unha aposta que, sen dúbida, non só contribuirá a reforzar a seguridade de quenes se desprazan a pé, senón que tamén permitira revalorizar os lugares que se benefician das actuacións. Na vila porteña, o paseo á beira do río do Porto é un punto esencial para o ocio e os encontros sociais, ademais dun itinerario privilexiado para gozar da paisaxe natural. No caso da vía de Leis é moi necesario habilitar un espazo para os peóns, xa que é estreita e non dispón de beiravías.