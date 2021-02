Renovan o pavimento do bordo portuario de Muxía

COSTA DA MORTE. Portos de Galicia investirá neste ano 450.000 euros en melloras para o peirao de Muxía. Así o explicou a presidenta do ente público, Susana Lenguas, nunha visita á localidade, na que están repavimentando o bordo portuario. Estivo acompañada polo alcalde, Iago Toba; o patrón maior, Daniel Castro; e a portavoz do PP, Sandra Vilela, entre outros representantes municipais e da confraría. As obras consisten na substitución do pavimento de madeira, que se atopa deteriorado, por un de formigón, de maior resistencia e durabilidade. Lembrou que se trata duns traballos solicitados polos usuarios do porto e a confraría e que tras o remate da obra será o Concello o que asuma o mantemento, en base a un convenio de colaboración entre ambas administracións.

Portos de Galicia investirá 50.000 euros nesta actuación, que reduce o risco para os peóns que circulan por esta zona devolvéndolle a funcionalidade a este tramo. Ademais, o novo pavimento presentará unha maior resistencia a factores ambientais, reducindo deste xeito os custes de mantemento.

Lenguas tamén deu conta do estado de tramitación doutros dous proxectos: a reparación da fachada e a cuberta da lonxa e a instalación de defensas no peirao. Ambos atópanse en licitación con orzamentos de 230.000 e 170.000 euros, respectivamente. J. M. r.