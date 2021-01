Reparten máis de cinco mil Vimi-Bonos para incentivar o comercio

Vimianzo. A campaña de reactivación do comercio local vimiancés está a ter unha boa acollida entre a veciñanza e, segundo indican dende o concello, xa se tramitaron máis de 5.000 solicitudes de Vimi-Bonos. Estas tarxetas, ás que teñen dereito todas as persoas empadroadas no municipio, están cargadas con 25 euros cada unha para que os beneficiarios poidan gastalos en comercios e empresas locais ata o día 31 de xaneiro.

Até o de agora, as persoas que xa fixeron as súas compras apostaron maioritariamente polos comercios minoristas, entre os que destacan os de confección e téxtil, zapaterías, xoguetes, artigos deportivos ou ferretería e bricolaxe, indican.

A intención do goberno local é “intentar reactivar o tecido comercial e hostaleiro de Vimianzo nun contexto de peche perimetral e ante unha situación sanitaria que está a dificultar enormemente o desenvolvemento habitual da vida económica”, di a alcaldesa, Mónica Rodríguez. J. M.