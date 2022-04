Rescatan a un veciño do Ézaro que caera na súa casa e non podía erguerse

Os bombeiros do parque comarcal de Cee tiveron que rescatar a un home do Ézaro (Dumbría) ao que os veciños botaban en falta. Ao personarse na súa vivenda conseguiron falar con el dende o exterior, o cal lles dixo que non podía erguerse. Pouco despois chegou unha filla que tiña unha chave da casa, pero non poideron abrir a porta porque o home deixara posta outra chave por dentro.

Aproveitando que na parte traseira había una ventá aberta, os bombeiros entraron utilizando unha escaleira. Atoparon ao home deitado no chan, consciente e en aparente bo estado, pero dicía que se mareara e que non eran quen de erguerse.

Despois dos primeiros auxilios que lle prestaron no lugar os sanitarios do 061, foi trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee.

Ante o sucedido, os bombeiros recomendan ás persoas maiores que viven soas que cando fechen a porta non deixen a chave posta por dentro, para que no caso de que suceda algo así sexa máis doado acudir no seu auxilio.