Reviven a historia da baleeira de Caneliñas cun documental

Amigas e compañeiras de clase e de xogos dende pequenas, Paula Castiñeira Iglesias (1997, Toba-Cee) e María González Figueroa (1998, Cee), seguen formando equipo na Universidade de Santiago (USC), dende a cal veñen de pór en marcha un proxecto audiovisual co que pretenden recuperar a memoria e a historia da antiga factoría baleeira ceense de Caneliñas, que foi unha das tres máis importantes de Galicia e a última en pechar en toda Europa, en outubro de 1985.

Ambas estudaron Xornalismo na USC e agora centrarán o seu traballo de fin de máster na elaboración dun documental interactivo que titularán Caneliñas. A costa das baleas. A idea xurdiu como un traballo para unha asignatura, “pero ao profesor, que é experto en documentais interactivos, gustoulle tanto a proposta que nos plantexou facer algo máis profesional”, afirma María. “Iso deunos moito ánimo, e como é un tema que nos atrae e que está moi vinculado á nosa terra, decidimos dar o paso para contar o que pasou e poñelo en valor dalgún xeito”, engade ao respecto.

Xa fixeron gravacións da zona con dron e comezaron a darlle difusión ao proxecto a través das redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) para chamar á colaboración da veciñanza e das persoas que traballaron ou, dalgún xeito, estiveron vinculadas coa actividade baleeira.

“Estamos moi gratamente sorprendidas pola resposta que estamos a ter, pois en menos de 24 horas xa tiñamos máis de 400 seguidores en Instagram (agora xa rondan os 600), e chamounos moita xente para darnos a noraboa e ofrecerse a aportar os seus testemuños”, sinala María. No seu caso, xa coñecía parte da historia da baleeira de Caneliñas a través de súa avoa, que traballou na factoría varios anos.

Xa teñen unha axenda de contactos, e esta mesma fin de semana comezarán coas entrevistas aos veciños e veciñas que aínda teñen na súa memoria a Caneliñas, e tamén queren recuperar as vivencias de traballadores e traballadoras da factoría e dos que formaban parte das tripulacións dos barcos que capturaban as baleas.

O obxectivo é que este escondido recuncho da costa de Cee non caia no olvido e que, se é posible, se poña en valor a contorna, na que aínda se conservan parte das estruturas da factoría baleeira e tamén do porto.

Paula e María aseguran que “moita xente, e especialmente as novas xeracións, nin se imaxinan o que houbo en Caneliñas”, e por iso consideran que é moi importante recuperar esa memoria histórica e pór en valor o que esta industria supuxo durante moitos anos, non só para Cee, senón para toda a Costa da Morte.

A este respecto, lembran que Caneliñas foi un dos tres portos baleeiros máis importantes de Galicia, e o último en cesar na súa actividade en España e tamén en Europa. Sinalan ademais que esta factoría foi nos seus tempos, “xunto coas fábricas da antiga Ferroatlántica, un dos motores da economía desta zona, e cando pechou, a causa dos movementos que xurdiron a nivel mundial en contra da captura de baleas, foi un golpe importante para a comarca”.

Por iso, consideran que “é importante que se coñeza, xa que esta industria e este pequeno porto son parte da nosa historia”.

Esperan ter rematado o documental no mes de xuño e gustaríalles que poida ter un maior percorrido, máis alá do traballo de fin de máster. Tentarán conseguir algunha axuda para poder desenvolver un proxecto máis ambicioso e darlle así unha maior proxección a Caneliñas.