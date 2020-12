Rexeitadas as bases para a licitación da concesión do servizo de recollida do lixo en Cee

Cee. A Corporación de Cee rexeitou a proposta do goberno local (PSOE) que incluía as bases para licitar unha nova concesión do servizo de recollida do lixo. Os concelleiros do PP votaron en contra e pediron máis tempo para estudalas e incorporar algunhas correccións, e os de IxCee tamén se opuxeron por non estar dacordo co técnico especialista elexido para a mesa de contratación, e pediron que sexa un da Xunta.

Pola súa banda, o BNG abstívose, por ser partidario dunha xestión directa do servizo. A alcaldesa, Margarita Lamela, asegura que no prego recolleron “todas as aportacións do BNG e IxCee, e tamén a maioría das do PP”. Di non entender o posicionamento dos independentes, dado que “na comisión non manifestaron nada sobre o técnico”. Pedirá agora o nomeamento por parte da Xunta doutro especialista e levará de novo a proposta a pleno antes de que remate o ano.

A oposición tamén fixo valer a súa maioría á hora de rexeitar a proposta do goberno local para firmar un convenio coa Xunta de Galicia para poder contratar temporalmente a un auxiliar da Policía Local. Dende o BNG insistiron en que deben amortizarse as dúas prazas vacantes e entenden que non son necesarios máis policías, mentres que dende IxCee aseguran que hai outras vías para poder suplir aos axentes que están de baixa. Tanto nacionalistas como independientes votaron en contra, ao igual que os edís do PP.

A rexedora asegura que, “si houbese outras fórmulas xa non o levaríamos a pleno e o auxiliar xa estaría contratado, pero non as hai” e por iso asegura que haberá que facer axustes nos horarios dos catro axentes que están en activo. Aclarou ademais que no convenio coa Xunta contemplábase que o contrato do auxiliar podería darse por finalizado, previa comunicación cun mes de antelación, tan pronto como se incorpore algún dos dous axentes que actualmente están de baixa.

No apartado de rogos e preguntas, o BNG interesouse, entre outras cousas, polas obras da estrada de Cee a Touriñán (Muxías), as cales, segundo a alcaldesa rematarán ao pasar o Nadal porque “o mal tempo impediu á empresa aplicar o aglomerado, e nestas datas paran por vacacións”.

Por outra banda, Margarita Lamela, informou que, nove anos despois do inicio do expediente, “o centro de saúde xa está inscrito no Rexistro da Propiedade e o goberno xa iniciou as xestións para poder ceder o inmoble á Consellería de Sanidade”. Para iso será necesario facer previamente unha modificación das ordenanzas e aprobar a exención do IBI.