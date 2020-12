Rexeitadas as emendas do BNG aos orzamentos

COSTA DA MORTE. O responsable comarcal do BNG, Serxio Domínguez, amosou a “decepción” do seu grupo “porque unha vez máis a Costa da Morte, que precisa dunha importante inxección económica que reactive aos concellos da zona, sexa unha das grandes prexudicadas cos orzamentos do Estado”. Os nacionalistas presentaran cinco emendas “e ningunha delas foi tida en conta”. Demandaban partidas para o saneamento integral da ría de Corcubión, a construción da base de loita contra a contaminación mariña, a recuperación das instalacións do heliporto de Ruibo (Cee) e do seu servizo de rescate, a unión dos paseos marítimos entre Cee e Corcubión e a actuación integral para a promoción cultural internacional do cabo Fisterra como referente e dinamizador turístico da comarca. “A menos investimentos menos servizos, deterioro dos existentes e unha redución das posibilidades socioeconómicas”, conclúe o responsable do BNG. J. M.