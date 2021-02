Rexeitamento municipal ao proxecto do parque eólico de Berdoias

O Concello de Vimianzo tamén presentou alegacións a avaliación do impacto ambiental do parque eólico de Berdoias porque, dende o goberno local (PSOE) entenden que “non é conforme á ordenación urbanística e o impacto sobre o territorio é dunha enorme trascendencia para a etnografía desde o momento no que afecta de modo destrutivo a unha área de extraordinario potencial arqueolóxico”, afirman. Por iso, a administración loca presentou alegacións en tempo e forma porque “temos como deber protexer o noso patrimonio”, sinalan.

Lembran que non é posible iniciar a tramitación dun proxecto de execución sin a previa aprobación definitiva dun proxecto sectorial, e sinalan que todavía está pendente a licenza municipal.

O grupo de Adiante Vimianzo presentou unha moción recollendo a petición da Asociación Parroquial de Berdoias, Colectivo A Rula e Semescom, pero foi rexeitada “baixo o pretexto da necesidade de informes técnicos e xurídicos”, sinalan. Din non entender os reparos del PSOE e PP a apoiar a súa moción “cando hai antecedentes doutras que recolleron peticións de diferentes asociacións e foron aprobadas por unanimidade sen necesidade de informe algún ao respecto”.

Na sesión tamén se acordou regularizar o posto do arquitecto municipal, en base ao ditame sobre execución da sentenza sobre a RPT. A este respecto, dende Adiante Vimianzo non concordan coa interpretación do fallo xudicial e sinalan que “cunha lectura mínimamente comprensiva podemos entender que o que se solicita do Concello é unha resolución onde se motiven os cambios que se aprobaron na RPT respecto da praza de arquitecto”. Din que o acordado “incluso é ir contra o se propio espírito”. Entenden que o acordo adoptao “non ten que ver coa execución da sentenza e que, o fallo en si, non foi executado nos seus xustos termos, motivo polo cal votamos en contra”.

Consideran ademais que “vai ter consecuencias económicas importantes para o Concello, que teñen que ver coa previsible subida de soldo dos habilitados estatais que, por normativa autonómica, non pode ser inferior ao soldo do arquitecto municipal, co cal, vai haber catro postos con niveis retributivos iguais aos correspondentes a un director xeral da Xunta”.

Sí houbo unanimidade á hora de aprobar o Plan Único, do que destinarán 703.291 € a gasto corrente e investimentos; 232.419 € a gastos sociais extraordinarios, entre eles, a ampliación do servizo de axuda a domicilio.

Unha partida de 10.000 euros será para dotar as destinadas a garantir investimentos suficientes ás persoas ou familias maiores, con diversidade funcional e mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero. Outros 10.000 serán para axudar ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático e acceso os medios dixitais. Os restantes dez mil serán para reforzar os servizos e axudas económicas para respiro familiar e medidas de conciliación.

Na liña de investimentos contémplase a rede de saneamento de Carantoña, a pavimentación no lugar de Mouzo e a mellora do viario de Sbueiro á Carballa. E con cargo ao Plan Complementario, arranxarán o pavimento interior no lugar de Xora (fase 1), e a mellora dos viarios de Santa Comba (Baíñas) e Romar (Berdoias).

Dende Adiante Vimianzo sinalan que votaron a favor “tendo en conta que, algunha das obras propostas foron aprobadas ou previstas polo goberno que presidiu Manuel Antelo”, como a pavimentación do núcleo de Mouzo (Carnés) ou o saneamento de Carantoña.