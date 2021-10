Rexeitan, por segunda vez, habilitar crédito para gastos correntes en Cee

COSTA DA MORTE. A oposición de Cee fixo valer, por segunda vez, a súa maioría para rexeitar unha transferencia de crédito por valor de 56.000 € para financiar gastos correntes e actuacións urxentes. Os concelleiros de PP, IxCee e BNG (só o edil de Ciudadanos votou a favor, xunto co goberno) xustificaron os seu voto polo feito de que non se detallan as actuacións concretas a realizar.

A alcaldesa, Margarita Lamela (PSOE), asegura que “fixar as actuacións non é unha competencia do pleno”. Lamenta ademais a actitude dos tres grupos “pois é a primeira vez que se rexeita unha transferencia de crédito neste concello”. A este respecto, sinalou ademais, que “en Vimianzo veñen de aprobar, por unanimidade de todos os grupos, un suplemento de máis de medio millón de euros e aquí rexeitan habilitar 56.000 €”.

A rexedora asegura que “é curioso que primeiro voten en contra de habiltiar esta partida que, entre outras cousas, iría destinada á limpeza de cunetas, e que despois, en rogos e preguntas, demanden esa actuación”.

O que si prosperou foi un suplemento de crédito por importe de 63.948,11 euros para a pavimentación do ramal de Chafarís e Vilar de Toba a Aspadex e para facer a aportación municipal ao proxecto de eficiencia enerxética en Lobelos de Arriba, Vilanova, Codesos, Bedán, Chafarís e Cantorna. Neste caso votaron a favor todos os grupos, agás o PP, que se abstivo.

Por outra banda, de xeito unánime, toda a Corporación aprobou a ocupación temporal dunha parcela para que a empresa redactora do proxecto construtivo da nova depuradora poida levar a cabo os estudos e practicar operacións facultativas de curta duración para recoller datos para a formación do proxecto ou para o replanteo da futura EDAR de Cee e Corcubión.