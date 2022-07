Rivas dixo que Muxía é un dos concellos máis seguros

Muxía. A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu este xoves xunto ao alcalde de Muxía, Iago Toba, a xunta local de seguridade do municipio. No transcurso do encontro, a subdelegada destacou este concello da comarca de Fisterra como “un dos máis seguros da provincia, posto que mantén unhas cifras de delincuencia moi por debaixo das que presenta a media provincial”.

En concreto, Muxía conta cunha taxa de criminalidade (infraccións penais por cada 1.000 habitantes) de 17,31, o que a coloca a 18,79 da taxa media da provincia, que está en 36,1, e a máis de 21 puntos da taxa nacional, que está en 39 puntos. Ao mesmo tempo, Rivas fixo referencia ao alto índice de esclarecemento de delitos graves ou menos graves que presenta Muxía durante os seis primeiros meses do ano, cun aumento dun 17,39 por cento nos casos esclarecidos con respecto ás cifras do ano 2021.

No encontro, María Rivas subliñou igualmente a “total disposición” a colaborar co Concello desde a Subdelegación e as forzas e corpos de seguridade do Estado para, de maneira coordinada coa Policía Local e os servizos municipais, establecer os dispositivos de seguridade necesarios durante o verán. arca