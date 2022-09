Rompeu a parte superior dunha das palmeiras da praza Castelao de Corcubión

Na tarde do sábado caía sobre a rúa a parte superior dunha das palmeiras da praza Castelao de Corcubión sen que, afortunadamente, provocase danos persoais nin materiais.

O portavoz de Sempre Corcubión, Alfredo González, esixe que se adopten medidas por parte do goberno local e lembra que xa en outubro do ano 2021 “solicitábamos os estudos fitopatolóxicos para coñecer o estado das especies arbóreas. A primeiros deste ano fixemos unha advertencia, requerindo unha actuación urxente e o pasado 18 de agosto voltamos a falar do estado deplorable das mesmas”.

“A inacción do órgano de goberno de Corcubión” engade, a pesares das reiteradas solicitudes de Sempre Corcubión “puido acabar nunha traxedia tras a caída da parte superior da copa dunha das palmeiras”. Por iso, dende o seu grupo volven a esixir ao executivo local “que tome medidas urxentes de cara a evitar futuras desgrazas”.