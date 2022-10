Rosario procesional coa Virxe da Xunqueira pola vila de Cee

Este mércores, día 12 de outubro, a parroquia de Cee organizar unha saída extraordinaria da súa patroa con motivo do Ano Xubilar Mariano. Ás 18.30 horas comezará un rosario procesional ata a capela do Colexio Manuela Rial, onde se celebrará a eucaristía. Ao remate da misa, a Virxe da Xunqueira regresará á igrexa parroquial en procesión triunfal facendo unha parada no hospital ceense, onde rezarán por todos os enfermos.

Amenizarán este culto as corais Polifónica Costa da Morte, Polifónica Airiños de Quenxe, ocoro do Colexio Manuela Rial e a Banda de Música de Cee.