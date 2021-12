Roteiro literario polas rúas de Corme guiado por Diana Varela Puñal

Ponteceso. As rúas de Corme acollen este sábado, día 18 de decembro, ás 12.00 horas, un Roteiro Literario guiado pola escritora Diana Varela Puñal. O punto de saída será o Xardín Vello da vila mariñeira. As prazas son limitadas, polo que as persoas interesadas deben inscribirse previamente, de balde, no correo electrónico oficina@aelg.org.

Trátase dunha iniciativa da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), que pretende dar a coñecer as cidades e vilas do país da man das nosas escritoras e escritores, que exercen de guías tomando como base obras propias ou alleas vinculadas a eses espazos. Deste xeito, posibilítase que a cidadanía goce persoalmente dos espazos físicos na súa relación coa memoria literaria. A actividade conta co apoio da Deputación da Coruña e a colaboración do Concello de Ponteceso. M. L.