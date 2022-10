Roteiros para gozar de tres dos recunchos vimianceses neste outono

Vimianzo. Volven as andainas polo Recunchos de outono de Vimianzo, con tres roteiros para que os sendeiristas desfruten da Ruta do mel (15 de outubro), Bamiro: un paseo pola historia (día 30), e Entre Carnés e Cereixo (19 de novembro).

O primeiro dos itinerarios, a Ruta do mel, de 9 quilómetros, ten como principal atractivo as máis de doce alvarizas do Monte Faro. Seguindo o curso dos regos das Borrallas, Mourelos e o do Monzo, descubrirán multitude destes singulares elementos que nalgún tempo fixeron deste monte un dos máis ricos en produción de mel.

O segundo, Bamiro: un paseo pola historia, de 14 quilómetros, percorre algúns dos lugares máis emblemáticos da parroquia e da contorna do río Grande ao seu paso pola Piroga e Baio. A capela de Monte Torán, Pedra Vixía ou o Cruceiro dos Santos son algúns dos seus reclamos.

A ruta entre Carnés e Cereixo, de 9 quilómetros de percorrido, será unha andaina con esencia, alma e tradición. Os camiñantes albiscarán paisaxes de ribeira e interior, muíños, un dos cabazos máis grandes da Costa da Morte e a igrexa de Santiago de Cereixo, que acolle a escenificación da Traslatio.

Poderase realizar a inscrición a través do enderezo web municipal, en www.vimianzo.gal, ou escaneando o código QR presente nos carteis que se atopan nos perfís oficiais das redes sociais municipais. As saídas serán ás 9.30 horas. Recoméndase levar comida, bebida e calzado e roupa axeitados. J. M. R.