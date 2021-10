Sabela Gabo compartíu con escolares de Cee a contada ‘Noa no espello’

O auditorio da Casa da Cultura de Cee acolleu a contada interactiva Noa no espello a cargo da actriz e pedagoga Sabela Gago. Unha actividade que está encadrada no programa O Mes da Fundación, organizado pola Fundación Fernando Blanco de Lema, e que conta coa colaboración da Deputación da Coruña. Asistiron un total de 75 nenas e nenos de Infantil, 1º e 2º de Primaria da Escola de Pereiriña, CEIP A Igrexa de Brens e CEIP Eugenio López de Cee.

O programa continúa o xoves 21 con Raquel Queizás e Caso pechado para alumnado de 5º e 6º de Primaria do CEIP Eugenio López e usuarios de Aspadex; o venres 22 coa conferencia Perdela razón polas formas do psicólogo Daniel Novoa, para alumnado de Bacharelato do IES Fernando Blanco, e o sábado 23, ás 20.30 horas, na Casa da Cultura de Cee co monólogo de Avelino González Chistes que foron contos para público en xeral.