Saltan chispas en Vimianzo polo prego para contratar a renovación das luminarias

Vimianzo. A Corporación vimiancesa viviu outra tensa sesión, convocada para dar cumprimento á unha resolución do Tribunal de Contratación Pública de Galicia, emitida en base a un recurso presentado por Adiante Vimianzo (AV) ao entender que no prego de contratación dos traballos de renovación das luminarias había múltiples irregularidades.

Todo apunta a que pode haber máis recursos, pois dende AV consideran que o acordo adoptado este luns no pleno “non se axusta á resolución do tribunal”. Entenden que había que “retrotraer o procedemento de licitación”, e que a alcaldesa convocou a sesión extraordinaria e urxente “para aprobar unha memoria de xustificación, convalidando o procedemento aberto”. Din que non volver a licitación ao punto de partida “pode supoñer un prexuízo para os posibles licitadores”.

Rexeitan que na memoria xustificada se contemple que “el criterio del precio tiene un peso poco relevante en esta licitación, dado que existe una financiación ajena”. Aseguran que “calquera representante público ten a obriga de velar pola boa xestión dos recursos públicos”. Din que esa debería ser a preocupación de quen goberna un concello e “non intentar atacar a un concelleiro ou grupo político que non lle aplaude a súa xestión”.

Pola súa banda, dende o goberno local (PSOE) afirman que a “obsesión destrutiva de Manuel Antelo -portavoz de AV- condúceo a un novo ridículo da oposición”. Negan que o referido tribunal anulase o prego de contratación. “A realidade é que a resolución tumba sete das oito alegacións do señor Antelo e non se mete en ningún momento na forma dos pregos, só na motivación da memoria”. Consideran “extremadamente graves as formas de facer oposición do líder de AV, facendo apoloxía do máis burdo populismo tendencioso e carente de obxectividade”. Un proceder “temerario para perxudicar á veciñanza”, engaden.

Insisten en que a resolución “nin anula nin suspende” o procedemento de contratación, e acusan a AV de obrigar a convocar un pleno “que suporá un gasto de 800 €”, polo que se preguntan “quen está despilfarrando os cartos públicos?”. J. M.