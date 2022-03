Sandra Vilela urxe ao goberno de Muxía a elaborar os orzamentos municipais

O PP de Muxía, a través da súa portavoz, Sandra Vilela, vén de comunicar a súa preocupación porque no mes de marzo aínda non existan orzamentos municipais para o ano 2022. Recorda que o lóxico sería que estivesen aprobados antes de finalizar 2021, polo que urxen ao alcalde a redactalos á maior brevidade.

Para elo, dende o PP animan ao rexedor Iago Toba (PSOE) a negociar ditos orzamentos e tenden a man para que estes saian adiante. “Como sempre, tendemos a man ao goberno para sacar adiante algo tan trascendente. Esperamos, eso sí, que se produza un diálogo previo para que poidamos chegar a un acordo antes do pleno municipal e que o alcalde non leve a Muxía, de novo, ao conflicto”.

Así mesmo, a portavoz popular insta ao alcalde a incluír nestes orzamentos a proposta de estabilización aprobada en xuño de 2020. “Aprobouse en pleno, co apoio do PP, un plan de estabilización de persoal que cambia as condicións de 7 operarios de servizos múltiples, o animador e o monitor deportivo e os postos de varias operarias de limpeza. Están esperando a que ese acordo se cumpra e pasar a ter un contrato a xornada completa. Entendemos que esta proposta debe de ser incluida este ano nos presupostos sen demorar máis o cambio de situación destes empregados xa que, cada mes que pasa, é un prexuizo para eles e tamén para Muxía. As necesidades municipais son moitas e estes empregados poderían estar máis horas adicados a atendelas se o alcalde cumprise con ese acordo municipal”, explica Sandra Vilela.

Pola súa banda, dende o equipo de goberno municipal instan ao PP a “non facer unha política baseada na hipocrisía e que se centre en apoiar os plans de emprego municipais cando corresponde e a non desprestixiar e minimizar o gran traballo que realiza o persoal municipal deste Concello”.

Sinalan ademais que este martes xa chamaron aos integrantes da oposición para fixar unha comisión de negociación en relación aos orzamentos e ás inversións, por iso “non se entende esta actitude dos populares, cando este goberno leva máis de ano e medio traballando por mellorar as condicións de traballo dos funcionarios de Muxía”.

Ademais, engaden, desde fai semanas xa está fixada a data da mesa de negociación que terá lugar o vindeiro luns, 4 de abril, en horario de mañá. “Agora parece que ao PP éntralle as présas por este tema, cando se entera que o grupo de goberno xa ten organizada unha mesa de negociación para o vindeiro luns”.

“Isto é outra mostra máis da hipocrisía do PP, que primeiro tira por baixo plans de emprego e desprestixia a gran labor dos traballadores municipais, e agora vén pedindo un plan de estabilización laboral. Isto responde a unha falta de pulcritude institucional e unha gran irresponsabilidade política”, engade o alcalde, Iago Toba.