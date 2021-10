Sara Lage presentará unha colección de noiva na Mostra do Encaixe

Camariñas. A deseñadora Sara Lage e Janet Schulz únense ao elenco de grandes firmas que participarán na XXX Mostra do Encaixe de Camariñas, que se celebrará o 8 ao 12 de outubro. A coñecida como ‘La reina del Encaje’, Sara Lage, amósase “tremendamente ilusionada” e asegura que “tanto Camariñas como o encaixe foi o meu punto de inflexión para despegar na miña carreira e para min é unha cita obrigatoria”, sinala.

“Este ano presento unha colección de noiva onde o patronaxe, a mestura de teas e o aplique do bordado son protagonistas”, subliña.

Janet Shulz é unha marca de accesorios especializada en sombrerería e tocados que naceu co obxectivo de ofrecer propostas diferentes, elegantes e con personalidade, sen deixar de reflictir as últimas tendencias da moda nacional e internacional.

Por outra banda, a concelleira da Mostra, Encarna Liñeiro, e o edil Sergio Caamaño, fixeron entrega duns agasallos na Deputación como símbolo de agradecemento pola implicación co evento camariñán. O presidente, Valentín González, agradeceu “un detalle precioso, que amosa non só a beleza do encaixe, tamén a solidariedade do pobo camariñán”. M. L.