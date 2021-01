Segundo plan de obras en Muxía por valor de máis de un millón

Muxía. O goberno local de Muxía proxecta un segundo plan de obras para mellorar as infraestruturas, que se sumarán ás xa executadas nunha primeira fase. Estes traballos contarán cunha partida orzamentaria de máis dun millón de euros.

A primeira parte dos proxectos serán presentados no pleno da vindeira semana. As obras responden a “necesidades básicas que me traslada a veciñanza, coa que estou en contacto directo para escoitar sempre as súas demandas”, subliña o alcalde, Iago Toba.

Así, as actuacións contempladas responden a intervencións que mellorarán as infraestruturas, así como adquisición de material e equipamento que contribuirán a estas melloras, como a compra dunha pala retroexcavadora. Executarán traballos de mellora na área recreativa da “Fonte dos peidos”; na traída de auga municipal en Morpeguite e Añobres; nos camiños de Morpeguite; no enganche de saneamento en Labexo e Os Muíños; nos parques infantís de Senande e Suxo ou nas pistas de Suxo, Gatarante, Calo, Senande, Trasufre, San Martiño, Merexo, Risamonde, Xanzón ou Castelos.

Estas intervencións estarán divididas en dúas partes. Na segunda, prevén a adecuación da pista polideportiva de Quintáns, a ampliación do saneamento de Chorente e Ozón, as melloras na área recreativa do Castro, a remodelación do pavillón de Muxía, a renovación da rede de traída de auga en Suxo e, nunha última intervención, construirase un novo espazo para a gardería municipal.

Traballos a finalizar dentro do primeiro plan

Ás obras xa executadas súmanse os traballos que todavía non remataron, como as melloras nas estradas de Bouzas a Santa Mariña, a mellora do acceso a Figueiras, a mellora na estrada que une Chorente e Carrúa, a entrada da pista en Calo, o parque biosaudable en Muxía, a construción de camiños interiores en Talón e Quintáns, a gran intervención na contorna do Santuario da Barca, as intervencións en Bardullas e o saneamento de Trasufre.

O alcalde, Iago Toba, anuncia que “este compendio de obras suporá un antes e un despois na mellora xa non só das infraestruturas no noso municipio, tamén dun incremento no benestar das veciñas e veciños que habitan nos núcleos que protagonizan estas intervencións”.