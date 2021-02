Sete ofertas para a redacción do proxecto da nova depuradora de Cee e Corcubión

Cee. A Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de recibir un total de 7 ofertas para a redacción do proxecto construtivo da nova estación depuradora de augas residuais de Cee e Corcubión. Destas ofertas, dúas preséntanse a través de UTE, o que supón un total de 9 empresas.

A execución destes traballos, licitados por un investimento de máis de 347.000 euros, terá de prazo de execución do contrato é de 12 meses.

Dada a necesidade existente de mellorar o sistema de saneamento de Cee e Corcubión, Augas de Galicia realizou unha análise de alternativas co obxecto de determinar a mellor ubicación para a execución da citada depuradora. O estudo, enmarcado nas actuacións proxectadas pola Xunta para a mellora do sistema de saneamento nestes dous concellos da Costa da Morte, permitiu determinar no municipio de Cee o lugar para executar a nova estación depuradora de augas residuais de Cee e Corcubión.

Este contrato enmárcase no convenio de colaboración entre a entidade dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, Augas de Galicia, e o Concello de Cee para impulsar a mellora do sistema de saneamento municipal nestes municipios. O convenio, aprobado polo Consello da Xunta o pasado día 9 de decembro, supón un investimento global de preto de 370.000 €.

Segundo o citado convenio, a entidade hidráulica da Xunta entregará ao Concello o estudo de alternativas no que se determinan as parcelas onde se vai ubicar a estación depuradora, asumindo integramente a financiación e licitación do proxecto construtivo, que supón un investimento de máis de 347.000 euros, así como a súa supervisión e aprobación. A actuación conta coa cofinanciación da Unión Europea, a través do programa operativo do fondo europeo de desenvolvemento Feder.

Pola súa banda, o Concello de Cee comprométese á pór á disposición de Augas de Galicia os terreos necesarios para que a adxudicataria poida realizar os traballos xeotécnicos e topográficos precisos para a elaboración do proxecto construtivo, así como á adquisición dos predios necesarios unha vez aprobado o proxecto construtivo da nova depuradora, cuxo custo ascende a preto de 22.000 euros.

A Xunta de Galicia mantén o seu apoio técnico e financeiro aos municipios para que estes poidan prestar de xeito eficaz os servizos de saneamento e abastecemento, que son de competencia local.