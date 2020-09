Sofocan o lume nunha vivenda de Buxán na que vive unha persoa maior

DUMBRÍA. Un equipo de bombeiros do parque comarcal de Cee tiveron que apagar na madrugada do martes un incendio nunha vivenda de dous andares no lugar de Buxán (Dumbría), na que vive unha persoa maior que, afortunadamente, non sufríu danos físicos. Cando recibiron a alerta, pasada a media noite, os bombeiros foron advertidos de que o propietario da vivenda estaba no interior e que non quería abandonar o inmoble. Non obstante, cando chegaron ao lugar xa estaba fóra, polo que centraron o seu labor en apagar as lapas, que afectaban a un local anexo a un dormitorio e a unha terraza cuberta na que había varios electrodomésticos. A consecuencia do fume e das altas temperaturas provocadas polo lume tamén se viu afectada a cociña. Asemade, ata o lugar achegáronse axentes da Garda Civil de Corcubión. J. L.