Solicitan a reactivación da comisión especial de seguimento do COVID

CEE. O portavoz do BNG, Serxio Domínguez, solicitará por escrito a alcaldesa, Margarita Lamela (PSOE), que convoque a comisión especial do COVID e que se reúna con periodicidade mensual. “Non pode ser que se forme unha comisión para non convocala coa que está caendo. Isto só demostra o pouco talante de diálogo da alcaldesa, indo por libre ante unha situación límite, na que a oposición ten moito que decir”, afirma. A este respecto, a rexedora asegura que “a comunicación do BNG co goberno local limítase a presentar escritos que previamente envía aos medios de comunicación”. Sinala asemade que “aínda estou esperando por unha chamada para ofrecer algún tipo de colaboración”, ao tempo que engade que nas comisións de COVID que se celebraron con anterioridade “non presentaron ningunha proposta ou alternativa”. J. M. R