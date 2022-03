Solicitan unha solución á falta de pediatra en Camariñas

Camariñas. A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, reclamoulle ao xerente do Sergas na área sanitaria A Coruña-Cee, Luis Verde, que se dea “unha solución urxente á ausencia de servizo de pediatría que está a sufrir o municipio nos últimos días”.

A rexedora trasladoulle ao responsable do Sergas “o malestar e a preocupación da veciñanza” e explicoulle que “moitas persoas se están vendo obrigadas a recorrer á sanidade privada, xa que en Camariñas non hai pediatra e en Vimianzo non nos poden atender porque agora mesmo están saturados”.

Asegura que “algún veciño incluso chegou a ir ata Negreira para que o seu fillo puidese ser atendido”. Considera que “esta situación non pode permitirse; outra vez máis o desmantelamento da sanidade pública está afectando a municipios como o noso” e lembra que “non é a primeira vez que ocorre algo similar: xa no mes de novembro do ano pasado tivemos que solicitar que se recuperase o servizo e en 2019 loitamos para que Camariñas seguise contando con pediatra todos os días durante catro horas”.

Unha carencia que non só afecta a Camariñas, senón que tamén veñen denunciando nos concellos de Muxía e Dumbría. Semanas atrás os pais e nais volvéronse concentrar na vila da Barca para demandar asistencia para os seus fillos. Esta falta de profesionais especializados en pediatría sobrecarga as consultas doutros centros, como os de Cee e Vimianzo. M. L.