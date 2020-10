Solicitan unha xuntanza de alcaldes con Feijóo para falar de Xeal

Os alcaldes da Costa da Morte solicitarán unha reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para tratar a situación das fábricas de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) de Cee e Dumbría e das concesións hidráulicas.

Así o acordaron os rexedores durante unha xuntanza que mantiveron cos membros do comité de Xeal, que os informaron sobre o falado nas entrevistas que mantiveron cos conselleiros de Economía e Emprego unhas semanas atrás, no marco da rolda de contactos institucionais que están a realizar para “frear os plans de desmantelamento da empresa”, aseguran os representantes dos traballadores.

No encontro cos rexedores da Costa da Morte, no que estiveron representados todos os concellos agás Zas e Muxía, que escusaron a súa presenza, dende o comité trasladáronlle “a crítica situación na que se atopan as fábricas, que están a un 10% da súa capacidade de produción”.

Expuxéronlle tamén as repercusións negativas que esta situación ten para a economía e o emprego da comarca, “tendo en conta que xa se perderon máis de 80 postos de traballo entre persoal eventual e das industrias auxiliares pola baixada da actividade”, afirman.

Por todo iso, dende o comité reclamáronlle aos alcaldes e alcaldesas que poñan este conflito no centro da axenda política e que lle pidan ao presidente da Xunta que “demande á empresa o preceptivo plan de viabilidade polo que levamos agardando dende hai máis de un ano”. Entenden que, de non facelo, a Administración autonómica debería abrir expediente polo “incumprimento das cláusulas das concesións” e proceder ao rescate das mesmas.

“O que non poden facer os concellos é continuar pasivos ante o deterioro das fábricas e a destrución de postos de traballo. Teñen que facer unha fronte común e liderar a defensa dos intereses da Costa da Morte”, engaden.

Por outra banda, o comité acordou continuar coas mobilizacións para esixir o devandito plan de viabilidade e o rearranque dos fornos. Concentraránse todos os venres, ás 19.00 horas, diante da casa do concello de Cee.