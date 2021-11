Solpor levou a Londres os atractivos do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía

Londres. O Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía está a ter unha notable presencia no World Travel Market (WTM), unha das principais citas mundiais para os mercados turísticos, grazas á participación da Asociación Profesional de Empresarios Camiño do Solpor. O seu presidente, Jesús Picallo, e a vicepresidenta, Alexia Benlloch, participaron en encontros e presentacións ante intermediarios turísticos de todo o mundo para dar a coñecer os atractivos desta ruta.

Presentaron ante os turoperadores todos os reclamos deste itinerario, como a gastronomía, a posibilidade de participar en experiencias en contacto coa natureza, ou recursos como a fervenza do Ézaro. Picallo expresou a súa satisfacción “polo alto grao de coñecemento que sobre o Camiño de Santiago hai en todo o mundo, e a identificación de Fisterra como o destino final da peregrinación”.

Pola súa banda, Alexia Benlloch, destacou as boas cifras de ocupación que se rexistran dende o verán en toda a Costa da Morte. Asegurou que esta alta demanda “é o resultado dunha oferta singular e atractiva, en ambientes naturais, o que garante a seguridade das persoas que optan por este destino”.

A Asociación Profesional de Empresarios do Camiño de Santiago ‘Camiño do Solpor’ participa na WTM no marco da misión organizada polo Clúster Turismo de Galicia, en colaboración coa Axencia Turismo de Galicia.