Suspendida a actuación do Mago David Maestro en Cee

O Concello de Cee informa que quedou suspendida a actuación do Mago David Maestro, co seu espectáculo Soñando despierto, prevista para o domingo, día 27 de marzo. Xa fora programada no Nadal e tivera que ser adiada no seu momento debido á Covid e desprazada a marzo xa que, ata uns días antes da mesma, o mago ía atoparse nos EEUU ampliando a súa formación.

A situación actual da guerra en Ucraína e as complicacións no espazo aéreo mundial non fan posible o seu regreso de Las Vegas a tempo para actuar este vindeiro domingo en Cee, polo que desde a Deputación da Coruña e o Concello de Cee, “só nos queda lamentar a suspensión do seu espectáculo e desexarlle moita sorte no seu regreso”.

Dado que a suspensión ten que ser definitiva polo fin do prazo de actuacións da Rede Cultural da Deputación da Coruña para o exercicio 2021, desde o Departamento de Cultura poranse en contacto con aquelas persoas que tiñan mercada a súa entrada para este espectáculo no pasado Nadal.

A que sí se mantén en cartelerira é a proxección do filme Aqui Tou, este venres, día 25 ás 20.30 horas. A taquilla, con entrada gratuita, abrirá media hora antes. E o sábado, ás 20.30 horas Talía Teatro presentará a obra Morte accidental dun anarquista. A taquilla, con entradas a 3 e 5 euros, abrirá a partir das 18.30 horas.