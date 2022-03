Talía presenta en Cee ‘Morte accidental dun anarquista’

Cee. A compañía Talía Teatro presenta este sábado en Cee a obra Morte accidental dun anarquista. A función, enmarcada na programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios, comenzará ás 20.00 horas no Auditorio Baldomero Cores. A taquilla estará aberta a partir das 18.30 horas e os prezos das entradas son 3 euros, as bonificadas, e 5 € para o público en xeral.

Esta é unha aposta máis da compañía polas montaxes de gran formato nunha ácida comedia coa que Darío Fo conseguiu seducir ao público, e que agora Talía Teatro presenta baixo a versión e dirección de Cándido Pazó. O elenco artístico está formado polos actores e actrices Toño Casais, Diego Rey, Marta Ríos, Marta Lado, Dani Trillo, María Ordóñez, Artur Trillo, Xurxo Barcala e Rubén Prieto.

VIMIANZO. Pola súa banda, en Vimianzo, Vicente Mohedano e Xurxo Mariño presentan Código Sapiens. Mens lingua. Lingua Mens. O espectáculo comezará ás 20.30 horas deste sábado, día 26, no auditorio da casa da cultura.

O custo da entrada é de 5 euros, e 2,5 as reducidas. Pódense adquirir anticipadamente na plataforma www.woutick.es ou na billeteira unha hora antes do inicio do espectáculo. J. M. R.