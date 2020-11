Teatro e clase maxistral de Concha Blanco este sábado na vila de Cee

COSTA DA MORTE. A casa da cultura de Cee acollerá o sábado, día 7 de 11.00 a 13.00 horas, unha clase maxistral da escritora local Concha Blanco, coa que se clausurará o obradoiro de creación literaria organizado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). Ese mesmo día, a partir das 20.00 horas no Auditorio Baldomero Cores, a compañía Teatro do Noroeste presentará a obra Da avaricia, a luxuria e a morte. Un espectáculo patrocinado pola Deputación da Coruña para conmemorar o Día do Teatro, que fora aprazado no seu momento pola Covid-19. O aforo será limitado. O mes de novembro tamén traerá a Cee o proxecto artístico Karelu da compañía Os Náufragos Teatro. Neste caso trátase dun drama sobre as marcas da violencia e a paternidade. A cita é o sábado, día 28, a partir das 19.00 horas. M. LAVANDEIRA