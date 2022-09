Teatro, música e concursos na sétima edición da Muiñada de Vimianzo

Vimianzo. A sétima Muiñada de Vimianzo celebrarase os días 8 e 9 de outubro. A organización aposta por darlle continuidade, recuperando as actividades que se viñan facendo antes da pandemia e ampliando a festa ao domingo. Continuando co formato do ano pasado, o sábado incluirá tres grandes citas para as que se requirirá o pagamento da entrada: a Ruta teatral e os concertos da Sesión Vermú e do Serán e Noite no Muíño da Agra.

A primeira trátase da Ruta teatral polos muíños de Cambeda. Un percorrido duns 4 quilómetros por unha paraxe chea de fervenzas, durante a que irán saíndo ao paso do visitante personaxes de época. As saídas realizaranse por tempos en grupos reducidos.

Á hora do vermú a festa móvese ao muíño da Gándara, onde actuará Xisco Feijóo, en formato dúo acompañado de Xan Pérez.

Despois de xantar ábrese unha tarde de xogos, visita guiada, concurso de debullado, artesanía e foliada cativa. O Muíño da Agra estará animado durante toda a tarde coas diferentes actividades que desembocarán nun serán musical. A partir das 19.00 horas dará comezo o concerto de Pan sen fron, tralo que se recuperará a esperada foliada con grupos da comarca e a cea tradicional, con opción vegana.

A partir de aí, noite de concertos con Xurxo Fernandes, Budiño e Os do Fondo da Barra. Tanto a foliada como a cea serán de entrada libre, mentres que para os concertos é necesario comprar entrada en www.enterticket.es.

Ruta, carreira e sesión vermú para o domingo

O domingo a actividade centrarase pola mañá coa realización da ruta A pegada celta, de Sanfins a Ogas con David Roget, a partir das 10.30 horas. Unha alternativa á esta actividade será a carreira popular da Milla do millo.

O punto final da festa marcarao a sesión vermú da vimiancesa Tania Caamaño e Andrés Boutureira no Muíño da Agra.

Desde este mércores 21, a partir das 12.00 horas, irán saíndo á venda os diferentes bonos por fases. Para o control de acceso e o apoio ao festival será preciso adquirir entradas nas actividades que se especifican do sábado. Estas iranse poñendo á venda de forma online en www.enterticket.es en diferentes fases: bono musical + ruta (21/09 – 28/09); bono musical (21/09 – 28/09); e serán + noite no Muíño da Agra. (29/09 – 07/10). Xa está en marcha a primeira fase, a venda do bono musical para todos os concertos, coa opción de facer a ruta teatral polos muíños de Cambeda.

Colaboración

Por outra banda, até o venres 30 de setembro, estará aberto o prazo para todo aquel que queira realizar un micro-obradoiro ou demostración na festa ou participar como artesán, sempre que teña que ver coa tradición e co espírito da Muiñada. Para facelo debe poñerse en contacto a través de facebook (@accherinkas) ou instagram (@muinhada.vimianzo).

A festa está organizada pola Asociación Cultural Cherinkas, coa colaboración do Concello de Vimianzo e da Deputación da Coruña, e coa axuda doutros colectivos como a AC Trubisquiña para a foliada ou o clube de atletismo Terra de Soneira para a carreira. Ademais, a organización “agradece inmensamente o apoio e axuda da veciñanza na realización desta festa”.